Токеномика SynFutures (F) Откройте для себя ключевую информацию о SynFutures (F), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SynFutures (F) SynFutures (F) – ведущая децентрализованная биржа и поставщик комплексной финансовой инфраструктуры. Используя инновационную модель Oyster AMM и ончейн-механизм для подбора ордеров, SynFutures позволяет всем желающим проводить листинги и торговать любыми активами с использованием кредитного плеча. Являясь ведущей биржей бессрочных фьючерсов в таких сетях, как Base, SynFutures представила первую в индустрии Perp Launchpad, привлекающую голубые фишки, мемкоины и многое другое. Официальный сайт: https://www.synfutures.com/ Whitepaper: https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9 Купить F сейчас!

Токеномика и анализ цен SynFutures (F) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SynFutures (F), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,24M $ 17,24M $ 17,24M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,92B $ 1,92B $ 1,92B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,64M $ 89,64M $ 89,64M Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: $ 0,008138473918922981 $ 0,008138473918922981 $ 0,008138473918922981 Текущая цена: $ 0,008964 $ 0,008964 $ 0,008964 Узнайте больше о цене SynFutures (F)

Токеномика SynFutures (F): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SynFutures (F) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов F, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов F. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой F, изучите текущую цену F!

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История цены SynFutures (F) Анализ истории цены F помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены F прямо сейчас!

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