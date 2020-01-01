Токеномика SynFutures (F)

Токеномика SynFutures (F)

Откройте для себя ключевую информацию о SynFutures (F), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SynFutures (F)

SynFutures (F) – ведущая децентрализованная биржа и поставщик комплексной финансовой инфраструктуры. Используя инновационную модель Oyster AMM и ончейн-механизм для подбора ордеров, SynFutures позволяет всем желающим проводить листинги и торговать любыми активами с использованием кредитного плеча. Являясь ведущей биржей бессрочных фьючерсов в таких сетях, как Base, SynFutures представила первую в индустрии Perp Launchpad, привлекающую голубые фишки, мемкоины и многое другое.

Официальный сайт:
https://www.synfutures.com/
Whitepaper:
https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9

Токеномика и анализ цен SynFutures (F)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SynFutures (F), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,24M
$ 17,24M$ 17,24M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,92B
$ 1,92B$ 1,92B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 89,64M
$ 89,64M$ 89,64M
Исторический максимум:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
Исторический минимум:
$ 0,008138473918922981
$ 0,008138473918922981$ 0,008138473918922981
Текущая цена:
$ 0,008964
$ 0,008964$ 0,008964

Токеномика SynFutures (F): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SynFutures (F) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов F, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов F.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой F, изучите текущую цену F!

Как купить F

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История цены SynFutures (F)

Анализ истории цены F помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены F

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.