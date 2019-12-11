Токеномика Energy Web (EWT) Откройте для себя ключевую информацию о Energy Web (EWT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Energy Web (EWT) Energy Web Ecosystem сотрудничает с крупнейшими предприятиями мира, стремясь ускорить переход к энергетике. Наши решения корпоративного уровня улучшают координацию на сложных энергетических рынках, раскрывая весь потенциал чистых, распределенных энергоресурсов для предприятий, операторов сетей и потребителей. Официальный сайт: https://www.energyweb.org/ Whitepaper: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.energyweb.org/ Купить EWT сейчас!

Токеномика и анализ цен Energy Web (EWT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Energy Web (EWT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,40M $ 33,40M $ 33,40M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 30,06M $ 30,06M $ 30,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,10M $ 111,10M $ 111,10M Исторический максимум: $ 3,988 $ 3,988 $ 3,988 Исторический минимум: $ 0,500832477028 $ 0,500832477028 $ 0,500832477028 Текущая цена: $ 1,111 $ 1,111 $ 1,111 Узнайте больше о цене Energy Web (EWT)

Токеномика Energy Web (EWT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Energy Web (EWT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EWT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EWT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EWT, изучите текущую цену EWT!

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