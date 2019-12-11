Токеномика Energy Web (EWT)

Токеномика Energy Web (EWT)

Откройте для себя ключевую информацию о Energy Web (EWT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem сотрудничает с крупнейшими предприятиями мира, стремясь ускорить переход к энергетике. Наши решения корпоративного уровня улучшают координацию на сложных энергетических рынках, раскрывая весь потенциал чистых, распределенных энергоресурсов для предприятий, операторов сетей и потребителей.

Официальный сайт:
https://www.energyweb.org/
Whitepaper:
https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.energyweb.org/

Токеномика и анализ цен Energy Web (EWT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Energy Web (EWT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,40M
$ 33,40M$ 33,40M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 30,06M
$ 30,06M$ 30,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,10M
$ 111,10M$ 111,10M
Исторический максимум:
$ 3,988
$ 3,988$ 3,988
Исторический минимум:
$ 0,500832477028
$ 0,500832477028$ 0,500832477028
Текущая цена:
$ 1,111
$ 1,111$ 1,111

Токеномика Energy Web (EWT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Energy Web (EWT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EWT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EWT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EWT, изучите текущую цену EWT!

Как купить EWT

Заинтересованы в добавлении Energy Web (EWT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EWT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Energy Web (EWT)

Анализ истории цены EWT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EWT

Хотите узнать, куда может двигаться EWT? Наша страница прогноза цены EWT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.