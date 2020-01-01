Токеномика Eurite (EURI) Откройте для себя ключевую информацию о Eurite (EURI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eurite (EURI) Eurite (EURI) - это поддерживаемый евро стейблкоин в соотношении 1:1, регулируемый Регламентом о рынках криптоактивов (MiCA) в ЕЭС Официальный сайт: https://www.eurite.com Whitepaper: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Купить EURI сейчас!

Токеномика и анализ цен Eurite (EURI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eurite (EURI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,50M $ 61,50M $ 61,50M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 52,52M $ 52,52M $ 52,52M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,1834 $ 1,1834 $ 1,1834 Исторический минимум: $ 1,018151620054694 $ 1,018151620054694 $ 1,018151620054694 Текущая цена: $ 1,171 $ 1,171 $ 1,171 Узнайте больше о цене Eurite (EURI)

Токеномика Eurite (EURI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eurite (EURI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EURI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EURI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURI, изучите текущую цену EURI!

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