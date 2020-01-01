Токеномика Eurite (EURI)

Токеномика Eurite (EURI)

Откройте для себя ключевую информацию о Eurite (EURI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Eurite (EURI)

Eurite (EURI) - это поддерживаемый евро стейблкоин в соотношении 1:1, регулируемый Регламентом о рынках криптоактивов (MiCA) в ЕЭС

Официальный сайт:
https://www.eurite.com
Whitepaper:
https://www.eurite.com/download-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7

Токеномика и анализ цен Eurite (EURI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eurite (EURI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 61,50M
$ 61,50M$ 61,50M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 52,52M
$ 52,52M$ 52,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,1834
$ 1,1834$ 1,1834
Исторический минимум:
$ 1,018151620054694
$ 1,018151620054694$ 1,018151620054694
Текущая цена:
$ 1,171
$ 1,171$ 1,171

Токеномика Eurite (EURI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eurite (EURI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EURI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EURI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURI, изучите текущую цену EURI!

Как купить EURI

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История цены Eurite (EURI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.