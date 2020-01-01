Токеномика Ether.Fi Foundation (ETHFI) Откройте для себя ключевую информацию о Ether.Fi Foundation (ETHFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ether.Fi Foundation (ETHFI) Ether.Fi - это принципиально новый протокол стейкинга для Ethereum. Ether.Fi - единственный протокол стейкинга, который позволяет пользователям сохранять контроль над своими ключами при одновременной унификации стейкинга. Пользователи получают eETH, наш ликвидный стейкинг-токен, который широко используется в Defi. Официальный сайт: https://www.ether.fi/ Whitepaper: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB Купить ETHFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ether.Fi Foundation (ETHFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ether.Fi Foundation (ETHFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 357,98M $ 357,98M $ 357,98M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 374,69M $ 374,69M $ 374,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 955,40M $ 955,40M $ 955,40M Исторический максимум: $ 8,72 $ 8,72 $ 8,72 Исторический минимум: $ 0,405753344673152 $ 0,405753344673152 $ 0,405753344673152 Текущая цена: $ 0,9554 $ 0,9554 $ 0,9554 Узнайте больше о цене Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Токеномика Ether.Fi Foundation (ETHFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ether.Fi Foundation (ETHFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHFI, изучите текущую цену ETHFI!

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