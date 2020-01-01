Токеномика Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Токеномика Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Ether.Fi Foundation (ETHFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi - это принципиально новый протокол стейкинга для Ethereum. Ether.Fi - единственный протокол стейкинга, который позволяет пользователям сохранять контроль над своими ключами при одновременной унификации стейкинга. Пользователи получают eETH, наш ликвидный стейкинг-токен, который широко используется в Defi.

Официальный сайт:
https://www.ether.fi/
Whitepaper:
https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB

Токеномика и анализ цен Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ether.Fi Foundation (ETHFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 357,98M
$ 357,98M$ 357,98M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 374,69M
$ 374,69M$ 374,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 955,40M
$ 955,40M$ 955,40M
Исторический максимум:
$ 8,72
$ 8,72$ 8,72
Исторический минимум:
$ 0,405753344673152
$ 0,405753344673152$ 0,405753344673152
Текущая цена:
$ 0,9554
$ 0,9554$ 0,9554

Токеномика Ether.Fi Foundation (ETHFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ether.Fi Foundation (ETHFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETHFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETHFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHFI, изучите текущую цену ETHFI!

Как купить ETHFI

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История цены Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Анализ истории цены ETHFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ETHFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.