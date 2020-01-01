Токеномика Eesee (ESE) Откройте для себя ключевую информацию о Eesee (ESE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eesee (ESE) Eesee – это универсальное решение для обеспечения ликвидности для продавцов, с геймифицированным рынком и launchpad, предназначенной для цифровых активов, токенов и RWA. Официальный сайт: https://eesee.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 Купить ESE сейчас!

Токеномика и анализ цен Eesee (ESE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eesee (ESE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,54M $ 3,54M $ 3,54M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 522,85M $ 522,85M $ 522,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,77M $ 6,77M $ 6,77M Исторический максимум: $ 0,1775 $ 0,1775 $ 0,1775 Исторический минимум: $ 0,006191960073729608 $ 0,006191960073729608 $ 0,006191960073729608 Текущая цена: $ 0,006772 $ 0,006772 $ 0,006772 Узнайте больше о цене Eesee (ESE)

Токеномика Eesee (ESE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eesee (ESE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ESE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ESE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESE, изучите текущую цену ESE!

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