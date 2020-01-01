Токеномика Ergo (ERG) Откройте для себя ключевую информацию о Ergo (ERG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ergo (ERG) Ergo – это платформа смартконтрактов нового поколения, которая обеспечивает экономическую свободу обычных людей с помощью безопасных, доступных и децентрализованных финансовых инструментов. Официальный сайт: https://ergoplatform.org/ Whitepaper: https://ergoplatform.org/en/documents Обозреватель блоков: https://explorer.ergoplatform.com/ Купить ERG сейчас!

Токеномика и анализ цен Ergo (ERG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ergo (ERG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,07M $ 78,07M $ 78,07M Общее предложение: $ 97,74M $ 97,74M $ 97,74M Оборотное предложение: $ 81,25M $ 81,25M $ 81,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 93,91M $ 93,91M $ 93,91M Исторический максимум: $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 Исторический минимум: $ 0,109036761354 $ 0,109036761354 $ 0,109036761354 Текущая цена: $ 0,9608 $ 0,9608 $ 0,9608 Узнайте больше о цене Ergo (ERG)

Токеномика Ergo (ERG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ergo (ERG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ERG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ERG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERG, изучите текущую цену ERG!

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