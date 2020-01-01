Токеномика Ergo (ERG)

Токеномика Ergo (ERG)

Откройте для себя ключевую информацию о Ergo (ERG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ergo (ERG)

Ergo – это платформа смартконтрактов нового поколения, которая обеспечивает экономическую свободу обычных людей с помощью безопасных, доступных и децентрализованных финансовых инструментов.

Официальный сайт:
https://ergoplatform.org/
Whitepaper:
https://ergoplatform.org/en/documents
Обозреватель блоков:
https://explorer.ergoplatform.com/

Токеномика и анализ цен Ergo (ERG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ergo (ERG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 78,07M
$ 78,07M$ 78,07M
Общее предложение:
$ 97,74M
$ 97,74M$ 97,74M
Оборотное предложение:
$ 81,25M
$ 81,25M$ 81,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 93,91M
$ 93,91M$ 93,91M
Исторический максимум:
$ 2,25
$ 2,25$ 2,25
Исторический минимум:
$ 0,109036761354
$ 0,109036761354$ 0,109036761354
Текущая цена:
$ 0,9608
$ 0,9608$ 0,9608

Токеномика Ergo (ERG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ergo (ERG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ERG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ERG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERG, изучите текущую цену ERG!

Как купить ERG

Заинтересованы в добавлении Ergo (ERG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ERG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ergo (ERG)

Анализ истории цены ERG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ERG

Хотите узнать, куда может двигаться ERG? Наша страница прогноза цены ERG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.