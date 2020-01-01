Токеномика EigenLayer (EIGEN) Откройте для себя ключевую информацию о EigenLayer (EIGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EigenLayer (EIGEN) EigenLayer - это набор смарт-контрактов на Ethereum, который позволяет участникам консенсуса Ether (ETH) и другим стейкерам ERC-20 принимать участие в проверке новых программных модулей, созданных поверх экосистемы Ethereum. Официальный сайт: https://www.eigenlayer.xyz/ Whitepaper: https://docs.eigenlayer.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83 Купить EIGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен EigenLayer (EIGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EigenLayer (EIGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,64M $ 355,64M $ 355,64M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 311,28M $ 311,28M $ 311,28M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,66 $ 5,66 $ 5,66 Исторический минимум: $ 0,6687837939049447 $ 0,6687837939049447 $ 0,6687837939049447 Текущая цена: $ 1,1425 $ 1,1425 $ 1,1425 Узнайте больше о цене EigenLayer (EIGEN)

Токеномика EigenLayer (EIGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EigenLayer (EIGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EIGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EIGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EIGEN, изучите текущую цену EIGEN!

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