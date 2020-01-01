Токеномика Paysenger (EGO) Откройте для себя ключевую информацию о Paysenger (EGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paysenger (EGO) Paysenger - это инновационная платформа для сотрудничества, которая объединяет создателей контента, фанатов и бренды, предлагая передовые инструменты для монетизации и вовлечения аудитории. Официальный сайт: https://egoco.in/en/ Whitepaper: https://docs.paysenger.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Купить EGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Paysenger (EGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paysenger (EGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 920,34K $ 920,34K $ 920,34K Общее предложение: $ 323,00M $ 323,00M $ 323,00M Оборотное предложение: $ 200,64M $ 200,64M $ 200,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Исторический максимум: $ 0,1324 $ 0,1324 $ 0,1324 Исторический минимум: $ 0,004525664343092227 $ 0,004525664343092227 $ 0,004525664343092227 Текущая цена: $ 0,004587 $ 0,004587 $ 0,004587 Узнайте больше о цене Paysenger (EGO)

Токеномика Paysenger (EGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paysenger (EGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGO, изучите текущую цену EGO!

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