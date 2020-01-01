Токеномика Dusk Network (DUSK) Откройте для себя ключевую информацию о Dusk Network (DUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dusk Network (DUSK) Dusk Network — это ориентированный на конфиденциальность блокчейн-протокол с Сегрегированным византийским соглашением для обеспечения конфиденциальности, программируемости и возможности аудита контрактов. Официальный сайт: https://www.dusk.network Whitepaper: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Купить DUSK сейчас!

Токеномика и анализ цен Dusk Network (DUSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dusk Network (DUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,61M $ 25,61M $ 25,61M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 485,70M $ 485,70M $ 485,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,73M $ 52,73M $ 52,73M Исторический максимум: $ 0,7069 $ 0,7069 $ 0,7069 Исторический минимум: $ 0,01105859193 $ 0,01105859193 $ 0,01105859193 Текущая цена: $ 0,05273 $ 0,05273 $ 0,05273 Узнайте больше о цене Dusk Network (DUSK)

Токеномика Dusk Network (DUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dusk Network (DUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSK, изучите текущую цену DUSK!

Как купить DUSK Заинтересованы в добавлении Dusk Network (DUSK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DUSK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DUSK на MEXC прямо сейчас!

История цены Dusk Network (DUSK) Анализ истории цены DUSK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DUSK прямо сейчас!

Прогноз цены DUSK Хотите узнать, куда может двигаться DUSK? Наша страница прогноза цены DUSK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DUSK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!