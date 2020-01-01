Токеномика Dusk Network (DUSK)

Токеномика Dusk Network (DUSK)

Откройте для себя ключевую информацию о Dusk Network (DUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dusk Network (DUSK)

Dusk Network — это ориентированный на конфиденциальность блокчейн-протокол с Сегрегированным византийским соглашением для обеспечения конфиденциальности, программируемости и возможности аудита контрактов.

Официальный сайт:
https://www.dusk.network
Whitepaper:
https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551

Токеномика и анализ цен Dusk Network (DUSK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dusk Network (DUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,61M
$ 25,61M$ 25,61M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 485,70M
$ 485,70M$ 485,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,73M
$ 52,73M$ 52,73M
Исторический максимум:
$ 0,7069
$ 0,7069$ 0,7069
Исторический минимум:
$ 0,01105859193
$ 0,01105859193$ 0,01105859193
Текущая цена:
$ 0,05273
$ 0,05273$ 0,05273

Токеномика Dusk Network (DUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dusk Network (DUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DUSK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DUSK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSK, изучите текущую цену DUSK!

Как купить DUSK

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История цены Dusk Network (DUSK)

Анализ истории цены DUSK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DUSK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.