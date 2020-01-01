Токеномика Drift Protocol (DRIFT) Откройте для себя ключевую информацию о Drift Protocol (DRIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Drift Protocol (DRIFT) Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Официальный сайт: https://www.drift.trade/ Whitepaper: https://docs.drift.trade/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Купить DRIFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Drift Protocol (DRIFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drift Protocol (DRIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 138,09M $ 138,09M $ 138,09M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 339,86M $ 339,86M $ 339,86M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,646 $ 2,646 $ 2,646 Исторический минимум: $ 0,10000390597735823 $ 0,10000390597735823 $ 0,10000390597735823 Текущая цена: $ 0,4063 $ 0,4063 $ 0,4063 Узнайте больше о цене Drift Protocol (DRIFT)

Токеномика Drift Protocol (DRIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Drift Protocol (DRIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRIFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRIFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRIFT, изучите текущую цену DRIFT!

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