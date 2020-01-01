Токеномика Doodles (DOOD) Откройте для себя ключевую информацию о Doodles (DOOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doodles (DOOD) Представляем $DOOD, официальный токен Doodles. Творческая революция уже здесь. Официальный сайт: https://www.doodles.app/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV Купить DOOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Doodles (DOOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doodles (DOOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,74M $ 19,74M $ 19,74M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,80B $ 7,80B $ 7,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,31M $ 25,31M $ 25,31M Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: $ 0,002041684337541586 $ 0,002041684337541586 $ 0,002041684337541586 Текущая цена: $ 0,002531 $ 0,002531 $ 0,002531 Узнайте больше о цене Doodles (DOOD)

Токеномика Doodles (DOOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doodles (DOOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOOD, изучите текущую цену DOOD!

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