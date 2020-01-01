Токеномика donkey (DONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о donkey (DONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о donkey (DONKEY) $DONKEY – это мемкоин, построенный вокруг культуры "ослов". Он привлек внимание в социальных сетях благодаря своей ассоциации с основателем Binance CZ, которого с юмором называют "ослом". Койн отражает символическое значение ослов как в культуре Ближнего Востока, так и в глобальном контексте. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444 Купить DONKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен donkey (DONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене donkey (DONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Исторический максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Исторический минимум: $ 0,00819907823226935 $ 0,00819907823226935 $ 0,00819907823226935 Текущая цена: $ 0,001349 $ 0,001349 $ 0,001349 Узнайте больше о цене donkey (DONKEY)

Токеномика donkey (DONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики donkey (DONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DONKEY, изучите текущую цену DONKEY!

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