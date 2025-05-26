Что такое donkey (DONKEY)

$DONKEY – это мемкоин, построенный вокруг культуры "ослов". Он привлек внимание в социальных сетях благодаря своей ассоциации с основателем Binance CZ, которого с юмором называют "ослом". Койн отражает символическое значение ослов как в культуре Ближнего Востока, так и в глобальном контексте.

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DONKEY на местную валюту

1 DONKEY к VND ₫ 59,897376 1 DONKEY к AUD A$ 0,00359744 1 DONKEY к GBP ￡ 0,00170528 1 DONKEY к EUR € 0,00203232 1 DONKEY к USD $ 0,002336 1 DONKEY к MYR RM 0,00983456 1 DONKEY к TRY ₺ 0,09101056 1 DONKEY к JPY ¥ 0,33360416 1 DONKEY к RUB ₽ 0,18627264 1 DONKEY к INR ₹ 0,19886368 1 DONKEY к IDR Rp 37,67741408 1 DONKEY к PHP ₱ 0,1292976 1 DONKEY к EGP ￡E. 0,11630944 1 DONKEY к BRL R$ 0,01322176 1 DONKEY к CAD C$ 0,00320032 1 DONKEY к BDT ৳ 0,28501536 1 DONKEY к NGN ₦ 3,69618272 1 DONKEY к UAH ₴ 0,09727104 1 DONKEY к VES Bs 0,219584 1 DONKEY к PKR Rs 0,658752 1 DONKEY к KZT ₸ 1,19061248 1 DONKEY к THB ฿ 0,07620032 1 DONKEY к TWD NT$ 0,06991648 1 DONKEY к AED د.إ 0,00857312 1 DONKEY к CHF Fr 0,00191552 1 DONKEY к HKD HK$ 0,01829088 1 DONKEY к MAD .د.م 0,02144448 1 DONKEY к MXN $ 0,04494464

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