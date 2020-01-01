Токеномика Dingocoin (DINGO) Откройте для себя ключевую информацию о Dingocoin (DINGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dingocoin (DINGO) Dingocoin - это валюта и проект, управляемый сообществом. В апреле 2024 года, когда исполнится 3 года со дня основания проекта, количество пользователей Dingocoin приближается к миллиону. Dingocoin - это криптовалюта, созданная для платежей без усилий, которая свято хранит оригинальное видение Сатоши о децентрализованных платежах. Созданная в пародии на Dogecoin для абсолютно всех, она основана на диком австралийском динго. За первые три года своего существования Dingocoin добился успеха как монета Proof of Work: около 1 миллиона уникальных пользователей мобильных кошельков без опеки, использующих Flip (https://theflip.app/), наш уникальный веб-кошелек и другие кошельки, более 250 000 уникальных пользователей, намайнивших 1 000 Dingocoin и более, сильное сообщество в Discord, Telegram и Twitter, экосистема партнеров, включая ведущие биржи и мобильные платежные приложения, а также майнет Dingocoin, ставший одним из самых безопасных и активных блокчейнов в криптоверсии. Официальный сайт: https://www.dingocoin.com/ Whitepaper: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Купить DINGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Dingocoin (DINGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dingocoin (DINGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,07M $ 3,07M $ 3,07M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 113,88B $ 113,88B $ 113,88B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00021563 $ 0,00021563 $ 0,00021563 Исторический минимум: $ 0,000003672458821212 $ 0,000003672458821212 $ 0,000003672458821212 Текущая цена: $ 0,00002694 $ 0,00002694 $ 0,00002694 Узнайте больше о цене Dingocoin (DINGO)

Токеномика Dingocoin (DINGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dingocoin (DINGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DINGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DINGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DINGO, изучите текущую цену DINGO!

Как купить DINGO Заинтересованы в добавлении Dingocoin (DINGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DINGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DINGO на MEXC прямо сейчас!

История цены Dingocoin (DINGO) Анализ истории цены DINGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DINGO прямо сейчас!

Прогноз цены DINGO Хотите узнать, куда может двигаться DINGO? Наша страница прогноза цены DINGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DINGO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!