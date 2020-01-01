Токеномика Dingocoin (DINGO)

Токеномика Dingocoin (DINGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Dingocoin (DINGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Dingocoin (DINGO)

Dingocoin - это валюта и проект, управляемый сообществом. В апреле 2024 года, когда исполнится 3 года со дня основания проекта, количество пользователей Dingocoin приближается к миллиону. Dingocoin - это криптовалюта, созданная для платежей без усилий, которая свято хранит оригинальное видение Сатоши о децентрализованных платежах. Созданная в пародии на Dogecoin для абсолютно всех, она основана на диком австралийском динго. За первые три года своего существования Dingocoin добился успеха как монета Proof of Work: около 1 миллиона уникальных пользователей мобильных кошельков без опеки, использующих Flip (https://theflip.app/), наш уникальный веб-кошелек и другие кошельки, более 250 000 уникальных пользователей, намайнивших 1 000 Dingocoin и более, сильное сообщество в Discord, Telegram и Twitter, экосистема партнеров, включая ведущие биржи и мобильные платежные приложения, а также майнет Dingocoin, ставший одним из самых безопасных и активных блокчейнов в криптоверсии.

Официальный сайт:
https://www.dingocoin.com/
Whitepaper:
https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3

Токеномика и анализ цен Dingocoin (DINGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dingocoin (DINGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,07M
$ 3,07M$ 3,07M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 113,88B
$ 113,88B$ 113,88B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00021563
$ 0,00021563$ 0,00021563
Исторический минимум:
$ 0,000003672458821212
$ 0,000003672458821212$ 0,000003672458821212
Текущая цена:
$ 0,00002694
$ 0,00002694$ 0,00002694

Токеномика Dingocoin (DINGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dingocoin (DINGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DINGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DINGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DINGO, изучите текущую цену DINGO!

Как купить DINGO

Заинтересованы в добавлении Dingocoin (DINGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DINGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Dingocoin (DINGO)

Анализ истории цены DINGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DINGO

Хотите узнать, куда может двигаться DINGO? Наша страница прогноза цены DINGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.