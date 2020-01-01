Токеномика Dingocoin (DINGO)
Информация о Dingocoin (DINGO)
Dingocoin - это валюта и проект, управляемый сообществом. В апреле 2024 года, когда исполнится 3 года со дня основания проекта, количество пользователей Dingocoin приближается к миллиону. Dingocoin - это криптовалюта, созданная для платежей без усилий, которая свято хранит оригинальное видение Сатоши о децентрализованных платежах. Созданная в пародии на Dogecoin для абсолютно всех, она основана на диком австралийском динго. За первые три года своего существования Dingocoin добился успеха как монета Proof of Work: около 1 миллиона уникальных пользователей мобильных кошельков без опеки, использующих Flip (https://theflip.app/), наш уникальный веб-кошелек и другие кошельки, более 250 000 уникальных пользователей, намайнивших 1 000 Dingocoin и более, сильное сообщество в Discord, Telegram и Twitter, экосистема партнеров, включая ведущие биржи и мобильные платежные приложения, а также майнет Dingocoin, ставший одним из самых безопасных и активных блокчейнов в криптоверсии.
Токеномика и анализ цен Dingocoin (DINGO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dingocoin (DINGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Dingocoin (DINGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Dingocoin (DINGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DINGO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DINGO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DINGO, изучите текущую цену DINGO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DINGO = 0,00002694 USD