Токеномика Degen (DEGEN)

Токеномика Degen (DEGEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Degen (DEGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) начинался как наградный токен для участников канала Farcaster Degen. То, что начиналось как мемкоин, теперь может похвастаться значительным количеством поклонников среди разработчиков, создателей криптоконтента и энтузиастов.

Официальный сайт:
https://www.degen.tips/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz

Токеномика и анализ цен Degen (DEGEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen (DEGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71,36M
$ 71,36M$ 71,36M
Общее предложение:
$ 36,97B
$ 36,97B$ 36,97B
Оборотное предложение:
$ 22,58B
$ 22,58B$ 22,58B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116,85M
$ 116,85M$ 116,85M
Исторический максимум:
$ 0,065
$ 0,065$ 0,065
Исторический минимум:
$ 0,000000811763929504
$ 0,000000811763929504$ 0,000000811763929504
Текущая цена:
$ 0,003161
$ 0,003161$ 0,003161

Токеномика Degen (DEGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Degen (DEGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEGEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEGEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEGEN, изучите текущую цену DEGEN!

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История цены Degen (DEGEN)

Анализ истории цены DEGEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.