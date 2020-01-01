Токеномика Degen (DEGEN) Откройте для себя ключевую информацию о Degen (DEGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degen (DEGEN) Degen (DEGENBASE) начинался как наградный токен для участников канала Farcaster Degen. То, что начиналось как мемкоин, теперь может похвастаться значительным количеством поклонников среди разработчиков, создателей криптоконтента и энтузиастов. Официальный сайт: https://www.degen.tips/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Купить DEGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Degen (DEGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen (DEGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,36M $ 71,36M $ 71,36M Общее предложение: $ 36,97B $ 36,97B $ 36,97B Оборотное предложение: $ 22,58B $ 22,58B $ 22,58B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,85M $ 116,85M $ 116,85M Исторический максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Исторический минимум: $ 0,000000811763929504 $ 0,000000811763929504 $ 0,000000811763929504 Текущая цена: $ 0,003161 $ 0,003161 $ 0,003161 Узнайте больше о цене Degen (DEGEN)

Токеномика Degen (DEGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degen (DEGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEGEN, изучите текущую цену DEGEN!

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