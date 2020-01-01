Токеномика CertiK (CTK) Откройте для себя ключевую информацию о CertiK (CTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CertiK (CTK) CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely. Официальный сайт: https://www.shentu.technology/ Whitepaper: https://www.shentu.technology/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.shentu.technology Купить CTK сейчас!

Токеномика и анализ цен CertiK (CTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CertiK (CTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,98M $ 52,98M $ 52,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 147,57M $ 147,57M $ 147,57M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,2827 $ 3,2827 $ 3,2827 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,359 $ 0,359 $ 0,359 Узнайте больше о цене CertiK (CTK)

Токеномика CertiK (CTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CertiK (CTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTK, изучите текущую цену CTK!

Как купить CTK Заинтересованы в добавлении CertiK (CTK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CTK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CTK на MEXC прямо сейчас!

История цены CertiK (CTK) Анализ истории цены CTK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CTK прямо сейчас!

Прогноз цены CTK Хотите узнать, куда может двигаться CTK? Наша страница прогноза цены CTK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CTK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!