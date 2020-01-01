Токеномика CREPE (CREPE)

Токеномика CREPE (CREPE)

Откройте для себя ключевую информацию о CREPE (CREPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CREPE (CREPE)

'Crepe - это проект, создающий децентрализованную систему управления активами на основе искусственного интеллекта. Движок PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace) позволяет пользователям конвертировать различные активы на Земле в токены и обмениваться ими. Финансовые эксперты могут создавать уникальные продукты, комбинируя активы с инновационными стратегиями. Обычные пользователи могут легко купить эти продукты одним щелчком мыши и начать зарабатывать на полученном доходе.

Официальный сайт:
https://crepe.fund/
Whitepaper:
https://bit.ly/3Q5QZSU
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a

Токеномика и анализ цен CREPE (CREPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREPE (CREPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 770,00K
$ 770,00K$ 770,00K
Исторический максимум:
$ 0,13
$ 0,13$ 0,13
Исторический минимум:
$ 0,000099954857258894
$ 0,000099954857258894$ 0,000099954857258894
Текущая цена:
$ 0,000154
$ 0,000154$ 0,000154

Токеномика CREPE (CREPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CREPE (CREPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CREPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CREPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREPE, изучите текущую цену CREPE!

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История цены CREPE (CREPE)

Анализ истории цены CREPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.