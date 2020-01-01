Токеномика CREPE (CREPE) Откройте для себя ключевую информацию о CREPE (CREPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CREPE (CREPE) 'Crepe - это проект, создающий децентрализованную систему управления активами на основе искусственного интеллекта. Движок PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace) позволяет пользователям конвертировать различные активы на Земле в токены и обмениваться ими. Финансовые эксперты могут создавать уникальные продукты, комбинируя активы с инновационными стратегиями. Обычные пользователи могут легко купить эти продукты одним щелчком мыши и начать зарабатывать на полученном доходе. Официальный сайт: https://crepe.fund/ Whitepaper: https://bit.ly/3Q5QZSU Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Купить CREPE сейчас!

Токеномика и анализ цен CREPE (CREPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CREPE (CREPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 770,00K $ 770,00K $ 770,00K Исторический максимум: $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 Исторический минимум: $ 0,000099954857258894 $ 0,000099954857258894 $ 0,000099954857258894 Текущая цена: $ 0,000154 $ 0,000154 $ 0,000154 Узнайте больше о цене CREPE (CREPE)

Токеномика CREPE (CREPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CREPE (CREPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CREPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CREPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREPE, изучите текущую цену CREPE!

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