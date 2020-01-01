Токеномика CORN (CORN) Откройте для себя ключевую информацию о CORN (CORN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CORN (CORN) Добро пожаловать в Corn – сеть 2 уровня на Ethereum нового поколения, созданную для раскрытия полного потенциала Bitcoin. Corn предлагает богатую экосистему, ориентированную на Bitcoin, основанную на передовых технологиях, включая Bitcorn (BTCN) в качестве газового токена, систему popCORN для долгосрочных стимулов и LayerZero для бесшовных кросс-чейн переводов активов. Построенная на Arbitrum Orbit, Corn обеспечивает непревзойденную масштабируемость и эффективность, а поддержка Stylus позволяет разработчикам использовать несколько языков программирования для создания смарт-контрактов. Официальный сайт: https://usecorn.com/ Обозреватель блоков: https://cornscan.io/ Купить CORN сейчас!

Токеномика и анализ цен CORN (CORN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CORN (CORN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,85M $ 12,85M $ 12,85M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 525,00M $ 525,00M $ 525,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,41M $ 51,41M $ 51,41M Исторический максимум: $ 0,2782 $ 0,2782 $ 0,2782 Исторический минимум: $ 0,021066878137635373 $ 0,021066878137635373 $ 0,021066878137635373 Текущая цена: $ 0,02448 $ 0,02448 $ 0,02448 Узнайте больше о цене CORN (CORN)

Токеномика CORN (CORN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CORN (CORN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORN, изучите текущую цену CORN!

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