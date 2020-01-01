Токеномика CORN (CORN)

Токеномика CORN (CORN)

Откройте для себя ключевую информацию о CORN (CORN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CORN (CORN)

Добро пожаловать в Corn – сеть 2 уровня на Ethereum нового поколения, созданную для раскрытия полного потенциала Bitcoin. Corn предлагает богатую экосистему, ориентированную на Bitcoin, основанную на передовых технологиях, включая Bitcorn (BTCN) в качестве газового токена, систему popCORN для долгосрочных стимулов и LayerZero для бесшовных кросс-чейн переводов активов. Построенная на Arbitrum Orbit, Corn обеспечивает непревзойденную масштабируемость и эффективность, а поддержка Stylus позволяет разработчикам использовать несколько языков программирования для создания смарт-контрактов.

Официальный сайт:
https://usecorn.com/
Обозреватель блоков:
https://cornscan.io/

Токеномика и анализ цен CORN (CORN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CORN (CORN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,85M
$ 12,85M$ 12,85M
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 525,00M
$ 525,00M$ 525,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 51,41M
$ 51,41M$ 51,41M
Исторический максимум:
$ 0,2782
$ 0,2782$ 0,2782
Исторический минимум:
$ 0,021066878137635373
$ 0,021066878137635373$ 0,021066878137635373
Текущая цена:
$ 0,02448
$ 0,02448$ 0,02448

Токеномика CORN (CORN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CORN (CORN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CORN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CORN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORN, изучите текущую цену CORN!

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История цены CORN (CORN)

Анализ истории цены CORN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.