Токеномика COCA (COCA) Откройте для себя ключевую информацию о COCA (COCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COCA (COCA) COCA – первый в мире некастодиальный MPC-кошелек с дебетовой картой: некастодиальная безопасность: Обеспечивает пользователям полный контроль над их цифровыми активами без риска, связанного с традиционными кастодиальными услугами. Глобальное использование: Дебетовые карты COCA принимаются по всему миру, предоставляя пользователям возможность тратить свои криптовалюты так же, как и фиатную валюту, в более чем 40 миллионах торговых точек по всему миру. Официальный сайт: https://www.coca.xyz Whitepaper: http://docs.coca.xyz Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Купить COCA сейчас!

Токеномика и анализ цен COCA (COCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COCA (COCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 127,94M $ 127,94M $ 127,94M Исторический максимум: $ 0,418 $ 0,418 $ 0,418 Исторический минимум: $ 0,09754142261770773 $ 0,09754142261770773 $ 0,09754142261770773 Текущая цена: $ 0,12794 $ 0,12794 $ 0,12794 Узнайте больше о цене COCA (COCA)

Токеномика COCA (COCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COCA (COCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCA, изучите текущую цену COCA!

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