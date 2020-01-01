Токеномика COCA (COCA)

Токеномика COCA (COCA)

Откройте для себя ключевую информацию о COCA (COCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о COCA (COCA)

COCA – первый в мире некастодиальный MPC-кошелек с дебетовой картой: некастодиальная безопасность: Обеспечивает пользователям полный контроль над их цифровыми активами без риска, связанного с традиционными кастодиальными услугами. Глобальное использование: Дебетовые карты COCA принимаются по всему миру, предоставляя пользователям возможность тратить свои криптовалюты так же, как и фиатную валюту, в более чем 40 миллионах торговых точек по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.coca.xyz
Whitepaper:
http://docs.coca.xyz
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206

Токеномика и анализ цен COCA (COCA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене COCA (COCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 127,94M
$ 127,94M$ 127,94M
Исторический максимум:
$ 0,418
$ 0,418$ 0,418
Исторический минимум:
$ 0,09754142261770773
$ 0,09754142261770773$ 0,09754142261770773
Текущая цена:
$ 0,12794
$ 0,12794$ 0,12794

Токеномика COCA (COCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики COCA (COCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COCA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COCA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCA, изучите текущую цену COCA!

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История цены COCA (COCA)

Анализ истории цены COCA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.