Токеномика CHR (CHR) Откройте для себя ключевую информацию о CHR (CHR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен CHR (CHR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CHR (CHR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,74M $ 66,74M $ 66,74M Общее предложение: $ 978,06M $ 978,06M $ 978,06M Оборотное предложение: $ 844,03M $ 844,03M $ 844,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,34M $ 77,34M $ 77,34M Исторический максимум: $ 0,3532 $ 0,3532 $ 0,3532 Исторический минимум: $ 0,00852539841207 $ 0,00852539841207 $ 0,00852539841207 Текущая цена: $ 0,07907 $ 0,07907 $ 0,07907 Узнайте больше о цене CHR (CHR)

Токеномика CHR (CHR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CHR (CHR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHR, изучите текущую цену CHR!

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История цены CHR (CHR) Анализ истории цены CHR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CHR прямо сейчас!

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