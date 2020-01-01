Токеномика CETUS (CETUS) Откройте для себя ключевую информацию о CETUS (CETUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CETUS (CETUS) Cetus - это пионер DEX и протокол концентрированной ликвидности, ориентированный на экосистемы на основе Move, такие как Sui и Aptos. Он работает как важнейшая часть инфраструктуры экосистемы для удовлетворения всеобъемлющих потребностей трейдеров, LP, разработчиков и деривативных продуктов, обусловленных растущей популяцией DeFi. Официальный сайт: https://www.cetus.zone/ Купить CETUS сейчас!

Токеномика и анализ цен CETUS (CETUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CETUS (CETUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 72,39M $ 72,39M $ 72,39M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 808,33M $ 808,33M $ 808,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,56M $ 89,56M $ 89,56M Исторический максимум: $ 0,495 $ 0,495 $ 0,495 Исторический минимум: $ 0,02679612372711401 $ 0,02679612372711401 $ 0,02679612372711401 Текущая цена: $ 0,08956 $ 0,08956 $ 0,08956 Узнайте больше о цене CETUS (CETUS)

Токеномика CETUS (CETUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CETUS (CETUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CETUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CETUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CETUS, изучите текущую цену CETUS!

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