Токеномика CETUS (CETUS)

Токеномика CETUS (CETUS)

Откройте для себя ключевую информацию о CETUS (CETUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CETUS (CETUS)

Cetus - это пионер DEX и протокол концентрированной ликвидности, ориентированный на экосистемы на основе Move, такие как Sui и Aptos. Он работает как важнейшая часть инфраструктуры экосистемы для удовлетворения всеобъемлющих потребностей трейдеров, LP, разработчиков и деривативных продуктов, обусловленных растущей популяцией DeFi.

Официальный сайт:
https://www.cetus.zone/

Токеномика и анализ цен CETUS (CETUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CETUS (CETUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 72,39M
$ 72,39M$ 72,39M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 808,33M
$ 808,33M$ 808,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 89,56M
$ 89,56M$ 89,56M
Исторический максимум:
$ 0,495
$ 0,495$ 0,495
Исторический минимум:
$ 0,02679612372711401
$ 0,02679612372711401$ 0,02679612372711401
Текущая цена:
$ 0,08956
$ 0,08956$ 0,08956

Токеномика CETUS (CETUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CETUS (CETUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CETUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CETUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CETUS, изучите текущую цену CETUS!

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История цены CETUS (CETUS)

Анализ истории цены CETUS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CETUS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.