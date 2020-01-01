Токеномика Catecoin (CATE) Откройте для себя ключевую информацию о Catecoin (CATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catecoin (CATE) Catecoin — это служебный проект на тему кошек в сообществе. Это мемкоин с кошачьей тематикой, предназначенный для того, чтобы предложить владельцу множество преимуществ, которых нет у других мемкоинов. Официальный сайт: https://catecoin.club/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Купить CATE сейчас!

Токеномика и анализ цен Catecoin (CATE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catecoin (CATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,06M $ 5,06M $ 5,06M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 57,27T $ 57,27T $ 57,27T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000006968 $ 0,0000006968 $ 0,0000006968 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000000884 $ 0,0000000884 $ 0,0000000884 Узнайте больше о цене Catecoin (CATE)

Токеномика Catecoin (CATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catecoin (CATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATE, изучите текущую цену CATE!

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