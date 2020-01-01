Токеномика BULLA (BULLA) Откройте для себя ключевую информацию о BULLA (BULLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BULLA (BULLA) Официальный сайт: https://bullamascot.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Купить BULLA сейчас!

Токеномика и анализ цен BULLA (BULLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BULLA (BULLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,43M $ 32,43M $ 32,43M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 280,00M $ 280,00M $ 280,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,82M $ 115,82M $ 115,82M Исторический максимум: $ 0,2282 $ 0,2282 $ 0,2282 Исторический минимум: $ 0,031938506130557556 $ 0,031938506130557556 $ 0,031938506130557556 Текущая цена: $ 0,11582 $ 0,11582 $ 0,11582 Узнайте больше о цене BULLA (BULLA)

Токеномика BULLA (BULLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BULLA (BULLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BULLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BULLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BULLA, изучите текущую цену BULLA!

Как купить BULLA Заинтересованы в добавлении BULLA (BULLA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BULLA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BULLA на MEXC прямо сейчас!

История цены BULLA (BULLA) Анализ истории цены BULLA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BULLA прямо сейчас!

Прогноз цены BULLA Хотите узнать, куда может двигаться BULLA? Наша страница прогноза цены BULLA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BULLA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!