Токеномика Tron Bull (BULL) Откройте для себя ключевую информацию о Tron Bull (BULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tron Bull (BULL) Tron Bull революционизирует пространство мемов своей неудержимой бычьей энергией. Присоединяйтесь и оседлайте волну будущего в криптовалюте! Официальный сайт: https://www.tronbullcoin.com/ Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM Купить BULL сейчас!

Токеномика и анализ цен Tron Bull (BULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tron Bull (BULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,88M $ 4,88M $ 4,88M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 950,28M $ 950,28M $ 950,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,13M $ 5,13M $ 5,13M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,002889339212793615 $ 0,002889339212793615 $ 0,002889339212793615 Текущая цена: $ 0,005132 $ 0,005132 $ 0,005132 Узнайте больше о цене Tron Bull (BULL)

Токеномика Tron Bull (BULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tron Bull (BULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BULL, изучите текущую цену BULL!

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