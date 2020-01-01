Токеномика Minto (BTCMT) Откройте для себя ключевую информацию о Minto (BTCMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minto (BTCMT) Minto - это уникальная DeFi платформа для майнинга BTC. Токены Minto (BTCMT) обеспечены реальным хэшрейтом оборудования для майнинга в соотношении 100 BTCMT = 1 TH/s. Официальный сайт: https://minto.finance/ Whitepaper: https://docs.minto.finance/the-company/whitepaper Обозреватель блоков: https://hecoinfo.com/token/0x410a56541bD912F9B60943fcB344f1E3D6F09567 Купить BTCMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Minto (BTCMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minto (BTCMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,37291646979689735 $ 0,37291646979689735 $ 0,37291646979689735 Текущая цена: $ 0,782 $ 0,782 $ 0,782 Узнайте больше о цене Minto (BTCMT)

Токеномика Minto (BTCMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minto (BTCMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCMT, изучите текущую цену BTCMT!

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