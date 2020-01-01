Токеномика Broccoli (BROCCOLIF3B)

Токеномика Broccoli (BROCCOLIF3B)

Откройте для себя ключевую информацию о Broccoli (BROCCOLIF3B), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Broccoli (BROCCOLIF3B)

Первая собака Broccoli (собака CZ) на Four.meme

Официальный сайт:
https://firstbroccoli.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b

Токеномика и анализ цен Broccoli (BROCCOLIF3B)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broccoli (BROCCOLIF3B), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,51M
$ 9,51M$ 9,51M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,51M
$ 9,51M$ 9,51M
Исторический максимум:
$ 0,120571
$ 0,120571$ 0,120571
Исторический минимум:
$ 0,002153616438246692
$ 0,002153616438246692$ 0,002153616438246692
Текущая цена:
$ 0,009507
$ 0,009507$ 0,009507

Токеномика Broccoli (BROCCOLIF3B): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Broccoli (BROCCOLIF3B) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BROCCOLIF3B, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BROCCOLIF3B.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROCCOLIF3B, изучите текущую цену BROCCOLIF3B!

Как купить BROCCOLIF3B

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История цены Broccoli (BROCCOLIF3B)

Анализ истории цены BROCCOLIF3B помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BROCCOLIF3B

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.