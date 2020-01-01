Токеномика BONE SHIBASWAP (BONE) Откройте для себя ключевую информацию о BONE SHIBASWAP (BONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Официальный сайт: https://www.shibatoken.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Купить BONE сейчас!

Токеномика и анализ цен BONE SHIBASWAP (BONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BONE SHIBASWAP (BONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,63M $ 46,63M $ 46,63M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 229,92M $ 229,92M $ 229,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,70M $ 50,70M $ 50,70M Исторический максимум: $ 2,39 $ 2,39 $ 2,39 Исторический минимум: $ 0,19739452444027134 $ 0,19739452444027134 $ 0,19739452444027134 Текущая цена: $ 0,2028 $ 0,2028 $ 0,2028 Узнайте больше о цене BONE SHIBASWAP (BONE)

Токеномика BONE SHIBASWAP (BONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BONE SHIBASWAP (BONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONE, изучите текущую цену BONE!

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