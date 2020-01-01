Токеномика Boba (BOBA)

Токеномика Boba (BOBA)

Откройте для себя ключевую информацию о Boba (BOBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Boba (BOBA)

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Официальный сайт:
https://boba.network/
Whitepaper:
https://docs.boba.network/
Обозреватель блоков:
https://bobascan.com

Токеномика и анализ цен Boba (BOBA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boba (BOBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,38M
$ 14,38M$ 14,38M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 171,62M
$ 171,62M$ 171,62M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,89M
$ 41,89M$ 41,89M
Исторический максимум:
$ 8
$ 8$ 8
Исторический минимум:
$ 0,06709533464059267
$ 0,06709533464059267$ 0,06709533464059267
Текущая цена:
$ 0,08378
$ 0,08378$ 0,08378

Токеномика Boba (BOBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Boba (BOBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOBA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOBA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBA, изучите текущую цену BOBA!

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История цены Boba (BOBA)

Анализ истории цены BOBA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BOBA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.