Токеномика Boba (BOBA) Откройте для себя ключевую информацию о Boba (BOBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Boba (BOBA) Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Официальный сайт: https://boba.network/ Whitepaper: https://docs.boba.network/ Обозреватель блоков: https://bobascan.com Купить BOBA сейчас!

Токеномика и анализ цен Boba (BOBA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boba (BOBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,38M $ 14,38M $ 14,38M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 171,62M $ 171,62M $ 171,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,89M $ 41,89M $ 41,89M Исторический максимум: $ 8 $ 8 $ 8 Исторический минимум: $ 0,06709533464059267 $ 0,06709533464059267 $ 0,06709533464059267 Текущая цена: $ 0,08378 $ 0,08378 $ 0,08378 Узнайте больше о цене Boba (BOBA)

Токеномика Boba (BOBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boba (BOBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOBA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOBA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBA, изучите текущую цену BOBA!

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