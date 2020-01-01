Токеномика Bancor (BNT) Откройте для себя ключевую информацию о Bancor (BNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bancor (BNT) Bancor - это протокол внутрицепочечной ликвидности, обеспечивающий автоматический децентрализованный обмен на Ethereum и других блокчейнах. Протокол состоит из серии смарт-контрактов, предназначенных для объединения ликвидности и совершения одноранговых сделок в рамках одной транзакции без контрагента. Пользователи размещают BNT у автоматизированных маркет-мейкеров в обмен на комиссионные за торговлю, вознаграждение за размещение BNT и право голоса в Bancor DAO. Объем торгов Bancor по тысячам токенов превысил 2 млрд. долл. США, при этом стейкеры получили миллионные комиссионные. Официальный сайт: https://www.carbondefi.xyz/ Whitepaper: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Купить BNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bancor (BNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bancor (BNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,54M $ 68,54M $ 68,54M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 115,19M $ 115,19M $ 115,19M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,348 $ 9,348 $ 9,348 Исторический минимум: $ 0,117415463258 $ 0,117415463258 $ 0,117415463258 Текущая цена: $ 0,595 $ 0,595 $ 0,595 Узнайте больше о цене Bancor (BNT)

Токеномика Bancor (BNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bancor (BNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNT, изучите текущую цену BNT!

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