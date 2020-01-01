Токеномика Bancor (BNT)

Токеномика Bancor (BNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Bancor (BNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bancor (BNT)

Bancor - это протокол внутрицепочечной ликвидности, обеспечивающий автоматический децентрализованный обмен на Ethereum и других блокчейнах. Протокол состоит из серии смарт-контрактов, предназначенных для объединения ликвидности и совершения одноранговых сделок в рамках одной транзакции без контрагента. Пользователи размещают BNT у автоматизированных маркет-мейкеров в обмен на комиссионные за торговлю, вознаграждение за размещение BNT и право голоса в Bancor DAO. Объем торгов Bancor по тысячам токенов превысил 2 млрд. долл. США, при этом стейкеры получили миллионные комиссионные.

Официальный сайт:
https://www.carbondefi.xyz/
Whitepaper:
https://www.carbondefi.xyz/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs

Токеномика и анализ цен Bancor (BNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bancor (BNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 68,54M
$ 68,54M$ 68,54M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 115,19M
$ 115,19M$ 115,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 9,348
$ 9,348$ 9,348
Исторический минимум:
$ 0,117415463258
$ 0,117415463258$ 0,117415463258
Текущая цена:
$ 0,595
$ 0,595$ 0,595

Токеномика Bancor (BNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bancor (BNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNT, изучите текущую цену BNT!

Как купить BNT

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История цены Bancor (BNT)

Анализ истории цены BNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.