Токеномика Blur (BLUR) Откройте для себя ключевую информацию о Blur (BLUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blur (BLUR) Blur — это децентрализованный рынок и агрегатор, поддерживающий NFT, которым будут управлять держатели $BLUR. Blur был спроектирован так, чтобы справляться с высокой нагрузкой, что обеспечивает непревзойденную скорость и расширенные функции, включая подачу данных в реальном времени, диаграммы, инструменты массового листинга и покупки, а также управление портфелем. Официальный сайт: https://blur.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Купить BLUR сейчас!

Токеномика и анализ цен Blur (BLUR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blur (BLUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 171,12M $ 171,12M $ 171,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,40B $ 2,40B $ 2,40B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7,2338 $ 7,2338 $ 7,2338 Исторический минимум: $ 0,06172254040512737 $ 0,06172254040512737 $ 0,06172254040512737 Текущая цена: $ 0,07126 $ 0,07126 $ 0,07126 Узнайте больше о цене Blur (BLUR)

Токеномика Blur (BLUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blur (BLUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLUR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLUR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUR, изучите текущую цену BLUR!

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