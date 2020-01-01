Токеномика Brickken (BKN) Откройте для себя ключевую информацию о Brickken (BKN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brickken (BKN) Brickken стремится дать возможность владельцам активов по всему миру использовать децентрализованный подход к привлечению средств с помощью технологии blockchain. Наша цель – вооружить компании необходимыми инструментами для токенизации активов в глобальном масштабе и войти в экономику токенов. Официальный сайт: https://brickken.com Whitepaper: https://brickken.com/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Купить BKN сейчас!

Токеномика и анализ цен Brickken (BKN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brickken (BKN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,35M $ 13,35M $ 13,35M Общее предложение: $ 143,00M $ 143,00M $ 143,00M Оборотное предложение: $ 72,33M $ 72,33M $ 72,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,39M $ 26,39M $ 26,39M Исторический максимум: $ 1,39485 $ 1,39485 $ 1,39485 Исторический минимум: $ 0,07598068547152313 $ 0,07598068547152313 $ 0,07598068547152313 Текущая цена: $ 0,18453 $ 0,18453 $ 0,18453 Узнайте больше о цене Brickken (BKN)

Токеномика Brickken (BKN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brickken (BKN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BKN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BKN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BKN, изучите текущую цену BKN!

Как купить BKN Заинтересованы в добавлении Brickken (BKN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BKN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BKN на MEXC прямо сейчас!

История цены Brickken (BKN) Анализ истории цены BKN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BKN прямо сейчас!

Прогноз цены BKN Хотите узнать, куда может двигаться BKN? Наша страница прогноза цены BKN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BKN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!