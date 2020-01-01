Токеномика BIO Protocol (BIO) Откройте для себя ключевую информацию о BIO Protocol (BIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIO Protocol (BIO) Протокол BIO – это новый финансовый уровень для децентрализованной науки, направленный на ускорение притока капитала и талантов в ончейн-науку. Официальный сайт: https://bio.xyz Whitepaper: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Купить BIO сейчас!

Токеномика и анализ цен BIO Protocol (BIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIO Protocol (BIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,06M $ 81,06M $ 81,06M Общее предложение: $ 3,32B $ 3,32B $ 3,32B Оборотное предложение: $ 1,56B $ 1,56B $ 1,56B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,51M $ 172,51M $ 172,51M Исторический максимум: $ 1,0501 $ 1,0501 $ 1,0501 Исторический минимум: $ 0,04074391154989823 $ 0,04074391154989823 $ 0,04074391154989823 Текущая цена: $ 0,05196 $ 0,05196 $ 0,05196 Узнайте больше о цене BIO Protocol (BIO)

Токеномика BIO Protocol (BIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIO Protocol (BIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIO, изучите текущую цену BIO!

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