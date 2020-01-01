Токеномика BIO Protocol (BIO)

Токеномика BIO Protocol (BIO)

Откройте для себя ключевую информацию о BIO Protocol (BIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BIO Protocol (BIO)

Протокол BIO – это новый финансовый уровень для децентрализованной науки, направленный на ускорение притока капитала и талантов в ончейн-науку.

Официальный сайт:
https://bio.xyz
Whitepaper:
https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ

Токеномика и анализ цен BIO Protocol (BIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIO Protocol (BIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 81,06M
$ 81,06M$ 81,06M
Общее предложение:
$ 3,32B
$ 3,32B$ 3,32B
Оборотное предложение:
$ 1,56B
$ 1,56B$ 1,56B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 172,51M
$ 172,51M$ 172,51M
Исторический максимум:
$ 1,0501
$ 1,0501$ 1,0501
Исторический минимум:
$ 0,04074391154989823
$ 0,04074391154989823$ 0,04074391154989823
Текущая цена:
$ 0,05196
$ 0,05196$ 0,05196

Токеномика BIO Protocol (BIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BIO Protocol (BIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIO, изучите текущую цену BIO!

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История цены BIO Protocol (BIO)

Анализ истории цены BIO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.