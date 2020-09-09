Токеномика Bella (BEL) Откройте для себя ключевую информацию о Bella (BEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bella (BEL) Bella Protocol - это агрегированный пользовательский интерфейс для существующих децентрализованных финансовых протоколов (DeFi). Созданный командой проекта ARPA, протокол Bella Protocol призван упростить работу с существующими протоколами DeFi и позволить пользователям легко разместить свои активы и получать доход. Официальный сайт: https://bella.fi/ Whitepaper: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Купить BEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Bella (BEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bella (BEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,13M $ 17,13M $ 17,13M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10,3076 $ 10,3076 $ 10,3076 Исторический минимум: $ 0,1970319058818738 $ 0,1970319058818738 $ 0,1970319058818738 Текущая цена: $ 0,2141 $ 0,2141 $ 0,2141 Узнайте больше о цене Bella (BEL)

Токеномика Bella (BEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bella (BEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEL, изучите текущую цену BEL!

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