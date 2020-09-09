Токеномика Bella (BEL)

Токеномика Bella (BEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Bella (BEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bella (BEL)

Bella Protocol - это агрегированный пользовательский интерфейс для существующих децентрализованных финансовых протоколов (DeFi). Созданный командой проекта ARPA, протокол Bella Protocol призван упростить работу с существующими протоколами DeFi и позволить пользователям легко разместить свои активы и получать доход.

Официальный сайт:
https://bella.fi/
Whitepaper:
https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14

Токеномика и анализ цен Bella (BEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bella (BEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,13M
$ 17,13M$ 17,13M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 80,00M
$ 80,00M$ 80,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 10,3076
$ 10,3076$ 10,3076
Исторический минимум:
$ 0,1970319058818738
$ 0,1970319058818738$ 0,1970319058818738
Текущая цена:
$ 0,2141
$ 0,2141$ 0,2141

Токеномика Bella (BEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bella (BEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEL, изучите текущую цену BEL!

Как купить BEL

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История цены Bella (BEL)

Анализ истории цены BEL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BEL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.