Токеномика Babylon (BABY) Откройте для себя ключевую информацию о Babylon (BABY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Babylon (BABY) Babylon – это децентрализованная система, позволяющая осуществлять стейкинг Bitcoin непосредственно на блокчейне Bitcoin без посредников. В протоколе реализована новая архитектура совместной безопасности, которая расширяет модель безопасности Bitcoin на более широкую децентрализованную экосистему. Благодаря этой архитектуре держатели BTC могут участвовать в многосторонних операциях стейкинга, сохраняя свои активы в сети Bitcoin, обеспечивая надежные гарантии безопасности для защищенных сетей Bitcoin (BSN). Основная функция протокола заключается в повышении безопасности консенсуса подтверждения доли (PoS) путем реализации механизмов стейкинга Bitcoin. Благодаря криптографическим примитивам и инновациям на уровне протокола, протокол Babylon позволяет осуществлять бездоверительный стейкинг Bitcoin с эффективными периодами разблокировки. Официальный сайт: http://babylon.foundation Whitepaper: http://docs.babylonlabs.io Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/babylon Купить BABY сейчас!

Токеномика и анализ цен Babylon (BABY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Babylon (BABY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 115,63M $ 115,63M $ 115,63M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,46B $ 2,46B $ 2,46B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: $ 0,03804514614989939 $ 0,03804514614989939 $ 0,03804514614989939 Текущая цена: $ 0,04699 $ 0,04699 $ 0,04699 Узнайте больше о цене Babylon (BABY)

Токеномика Babylon (BABY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Babylon (BABY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABY, изучите текущую цену BABY!

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