Токеномика B3TR (B3TR) Откройте для себя ключевую информацию о B3TR (B3TR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о B3TR (B3TR) VeBetterDAO – это основанная на приложении геймифицированная экосистема, где пользователи получают вознаграждения за различные виды экологичной деятельности. Построенная на блокчейне VeChainThor, платформа позволяет пользователям создавать ценность, токенизируя реальные действия – от сокращения отходов и здорового питания до использования электромобилей и занятий спортом. Платформа предлагает систему стимулов, управляемую децентрализованной автономной организацией (DAO), которая позволяет частным лицам, бизнесу и учреждениям вносить позитивный вклад и получать вознаграждение в виде токенов B3TR. Официальный сайт: https://vebetterdao.org/ Whitepaper: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/ Купить B3TR сейчас!

Токеномика и анализ цен B3TR (B3TR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене B3TR (B3TR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене B3TR (B3TR)

Токеномика B3TR (B3TR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики B3TR (B3TR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов B3TR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов B3TR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой B3TR, изучите текущую цену B3TR!

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