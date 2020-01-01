Токеномика aZen (AZEN) Откройте для себя ключевую информацию о aZen (AZEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о aZen (AZEN) aZen предоставляет мощный и масштабируемый вычислительный уровень, предназначенный для поддержки ИИ, аналитики данных и приложений Web2+Web3. Экосистема aZen органично сочетает в себе оркестрирование ИИ на уровне протоколов, аппаратное обеспечение корпоративного класса и единый центр приложений, соединяя миры DePIN и DeFAI (децентрализованные финансы + ИИ). Официальный сайт: https://azenprotocol.io/ Whitepaper: https://azen-protocol.gitbook.io/azen-gitbook Купить AZEN сейчас!

Токеномика и анализ цен aZen (AZEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aZen (AZEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,015 $ 0,015 $ 0,015 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002241 $ 0,002241 $ 0,002241 Узнайте больше о цене aZen (AZEN)

Токеномика aZen (AZEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aZen (AZEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AZEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AZEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AZEN, изучите текущую цену AZEN!

Как купить AZEN Заинтересованы в добавлении aZen (AZEN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AZEN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AZEN на MEXC прямо сейчас!

История цены aZen (AZEN) Анализ истории цены AZEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AZEN прямо сейчас!

Прогноз цены AZEN Хотите узнать, куда может двигаться AZEN? Наша страница прогноза цены AZEN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AZEN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!