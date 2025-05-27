Что такое aZen (AZEN)

aZen предоставляет мощный и масштабируемый вычислительный уровень, предназначенный для поддержки ИИ, аналитики данных и приложений Web2+Web3. Экосистема aZen органично сочетает в себе оркестрирование ИИ на уровне протоколов, аппаратное обеспечение корпоративного класса и единый центр приложений, соединяя миры DePIN и DeFAI (децентрализованные финансы + ИИ).

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aZen Прогноз Цены

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История цен aZen

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Как купить aZen (AZEN)

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AZEN на местную валюту

1 AZEN к VND ₫ 61,230708 1 AZEN к AUD A$ 0,00367752 1 AZEN к GBP ￡ 0,00174324 1 AZEN к EUR € 0,00210144 1 AZEN к USD $ 0,002388 1 AZEN к MYR RM 0,01010124 1 AZEN к TRY ₺ 0,09303648 1 AZEN к JPY ¥ 0,34284516 1 AZEN к RUB ₽ 0,19132656 1 AZEN к INR ₹ 0,20386356 1 AZEN к IDR Rp 39,14753472 1 AZEN к PHP ₱ 0,13260564 1 AZEN к EGP ￡E. 0,11885076 1 AZEN к BRL R$ 0,01353996 1 AZEN к CAD C$ 0,00327156 1 AZEN к BDT ৳ 0,29093004 1 AZEN к NGN ₦ 3,77846076 1 AZEN к UAH ₴ 0,09929304 1 AZEN к VES Bs 0,224472 1 AZEN к PKR Rs 0,67248468 1 AZEN к KZT ₸ 1,21587408 1 AZEN к THB ฿ 0,07813536 1 AZEN к TWD NT$ 0,07164 1 AZEN к AED د.إ 0,00876396 1 AZEN к CHF Fr 0,00195816 1 AZEN к HKD HK$ 0,01869804 1 AZEN к MAD .د.م 0,02189796 1 AZEN к MXN $ 0,04594512

Источники aZen

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о aZen Какова цена aZen (AZEN) сегодня? Текущая цена aZen (AZEN) составляет 0,002388 USD . Какова рыночная капитализация aZen (AZEN)? Текущая рыночная капитализация aZen составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AZEN на его рыночную цену в реальном времени 0,002388 USD . Каково оборотное предложение aZen (AZEN)? Текущее оборотное предложение aZen (AZEN) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена aZen (AZEN)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена aZen (AZEN) составляет 0,015 USD . Каков 24-часовой объем торгов aZen (AZEN)? 24-часовой объем торгов aZen (AZEN) составляет $ 24,18K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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