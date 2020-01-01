Токеномика AWE Network (AWE) Откройте для себя ключевую информацию о AWE Network (AWE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AWE Network (AWE) Официальный сайт: https://www.awenetwork.ai/ Whitepaper: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Купить AWE сейчас!

Токеномика и анализ цен AWE Network (AWE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AWE Network (AWE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107.14M $ 107.14M $ 107.14M Общее предложение: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Оборотное предложение: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 107.14M $ 107.14M $ 107.14M Исторический максимум: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Исторический минимум: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Текущая цена: $ 0.05516 $ 0.05516 $ 0.05516 Узнайте больше о цене AWE Network (AWE)

Токеномика AWE Network (AWE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AWE Network (AWE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AWE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AWE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AWE, изучите текущую цену AWE!

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