Токеномика AUKI (AUKI)

Токеномика AUKI (AUKI)

Откройте для себя ключевую информацию о AUKI (AUKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AUKI (AUKI)

Posemesh – это децентрализованная сеть машинного восприятия и протокол совместных пространственных вычислений, разработанный для того, чтобы цифровые устройства могли безопасно и приватно обмениваться пространственными данными и вычислительными мощностями для формирования общего понимания физического мира.

Официальный сайт:
https://www.aukilabs.com/
Whitepaper:
https://auki.gitbook.io/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4

Токеномика и анализ цен AUKI (AUKI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AUKI (AUKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Исторический максимум:
$ 0,06
$ 0,06$ 0,06
Исторический минимум:
$ 0,007560517066171218
$ 0,007560517066171218$ 0,007560517066171218
Текущая цена:
$ 0,012
$ 0,012$ 0,012

Токеномика AUKI (AUKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AUKI (AUKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUKI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUKI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUKI, изучите текущую цену AUKI!

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История цены AUKI (AUKI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.