Токеномика AUKI (AUKI) Откройте для себя ключевую информацию о AUKI (AUKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AUKI (AUKI) Posemesh – это децентрализованная сеть машинного восприятия и протокол совместных пространственных вычислений, разработанный для того, чтобы цифровые устройства могли безопасно и приватно обмениваться пространственными данными и вычислительными мощностями для формирования общего понимания физического мира. Официальный сайт: https://www.aukilabs.com/ Whitepaper: https://auki.gitbook.io/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4 Купить AUKI сейчас!

Токеномика и анализ цен AUKI (AUKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AUKI (AUKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Исторический максимум: $ 0,06 $ 0,06 $ 0,06 Исторический минимум: $ 0,007560517066171218 $ 0,007560517066171218 $ 0,007560517066171218 Текущая цена: $ 0,012 $ 0,012 $ 0,012 Узнайте больше о цене AUKI (AUKI)

Токеномика AUKI (AUKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AUKI (AUKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUKI, изучите текущую цену AUKI!

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