Токеномика Aethir (ATH)

Токеномика Aethir (ATH)

Откройте для себя ключевую информацию о Aethir (ATH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aethir (ATH)

Aethir - это инфраструктурная платформа для облачных вычислений, которая совершает революцию в области владения, распределения и использования графических процессоров (GPU) корпоративного уровня. Отказавшись от традиционных централизованных моделей, компания Aethir создала масштабируемую и конкурентоспособную структуру для совместного использования распределенных вычислительных ресурсов, удовлетворяющую потребности корпоративных приложений и клиентов из различных отраслей и регионов.

Официальный сайт:
https://www.aethir.com/
Whitepaper:
https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7

Токеномика и анализ цен Aethir (ATH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aethir (ATH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 289,74M
$ 289,74M$ 289,74M
Общее предложение:
$ 42,93B
$ 42,93B$ 42,93B
Оборотное предложение:
$ 9,90B
$ 9,90B$ 9,90B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,26B
$ 1,26B$ 1,26B
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,024430599906132534
$ 0,024430599906132534$ 0,024430599906132534
Текущая цена:
$ 0,02928
$ 0,02928$ 0,02928

Токеномика Aethir (ATH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aethir (ATH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATH, изучите текущую цену ATH!

Как купить ATH

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История цены Aethir (ATH)

Анализ истории цены ATH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ATH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.