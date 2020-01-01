Токеномика Aethir (ATH)
Информация о Aethir (ATH)
Aethir - это инфраструктурная платформа для облачных вычислений, которая совершает революцию в области владения, распределения и использования графических процессоров (GPU) корпоративного уровня. Отказавшись от традиционных централизованных моделей, компания Aethir создала масштабируемую и конкурентоспособную структуру для совместного использования распределенных вычислительных ресурсов, удовлетворяющую потребности корпоративных приложений и клиентов из различных отраслей и регионов.
Токеномика и анализ цен Aethir (ATH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aethir (ATH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Aethir (ATH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Aethir (ATH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ATH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ATH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATH, изучите текущую цену ATH!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ATH = 0,02928 USD