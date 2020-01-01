Токеномика Aethir (ATH) Откройте для себя ключевую информацию о Aethir (ATH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aethir (ATH) Aethir - это инфраструктурная платформа для облачных вычислений, которая совершает революцию в области владения, распределения и использования графических процессоров (GPU) корпоративного уровня. Отказавшись от традиционных централизованных моделей, компания Aethir создала масштабируемую и конкурентоспособную структуру для совместного использования распределенных вычислительных ресурсов, удовлетворяющую потребности корпоративных приложений и клиентов из различных отраслей и регионов. Официальный сайт: https://www.aethir.com/ Whitepaper: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Купить ATH сейчас!

Токеномика и анализ цен Aethir (ATH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aethir (ATH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 289,74M $ 289,74M $ 289,74M Общее предложение: $ 42,93B $ 42,93B $ 42,93B Оборотное предложение: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26B $ 1,26B $ 1,26B Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,024430599906132534 $ 0,024430599906132534 $ 0,024430599906132534 Текущая цена: $ 0,02928 $ 0,02928 $ 0,02928 Узнайте больше о цене Aethir (ATH)

Токеномика Aethir (ATH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aethir (ATH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATH, изучите текущую цену ATH!

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