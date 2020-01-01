Токеномика AustralianShepherd (ASS) Откройте для себя ключевую информацию о AustralianShepherd (ASS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AustralianShepherd (ASS) Australian Safe Shepherd — это мем-токен сообщества, созданный на основе печально известного safemoon. Токен полностью управляется сообществом и был честно запущен. Каждая сделка продолжает автоматически генерировать ликвидность, заблокированную внутри LP PancakeSwap. Официальный сайт: https://assfinance.net/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7c63f96feafacd84e75a594c00fac3693386fbf0 Купить ASS сейчас!

Токеномика и анализ цен AustralianShepherd (ASS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AustralianShepherd (ASS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M Исторический максимум: $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.0000000007878 $ 0.0000000007878 $ 0.0000000007878 Узнайте больше о цене AustralianShepherd (ASS)

Токеномика AustralianShepherd (ASS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AustralianShepherd (ASS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASS, изучите текущую цену ASS!

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