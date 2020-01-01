Токеномика Aquarius Loan (ARS)

Токеномика Aquarius Loan (ARS)

Откройте для себя ключевую информацию о Aquarius Loan (ARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aquarius Loan (ARS)

Aquarius Loan или Aquarius - это децентрализованный блокчейн-протокол, позволяющий пользователям кредитовать или брать в займ выбранные криптовалюты в сети ArbitrumOne и Core. Он создает денежные рынки, объединяя активы и алгоритмически устанавливая процентные ставки на основе спроса и предложения активов.

Официальный сайт:
https://www.aquarius.loan
Whitepaper:
https://www.aquarius.loan/Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://scan.coredao.org/token/0x204e2d49b7cda6d93301bcf667a2da28fb0e5780

Токеномика и анализ цен Aquarius Loan (ARS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aquarius Loan (ARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 673,00K
$ 673,00K$ 673,00K
Исторический максимум:
$ 0,299998
$ 0,299998$ 0,299998
Исторический минимум:
$ 0,000004102990944492
$ 0,000004102990944492$ 0,000004102990944492
Текущая цена:
$ 0,000673
$ 0,000673$ 0,000673

Токеномика Aquarius Loan (ARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aquarius Loan (ARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARS, изучите текущую цену ARS!

Как купить ARS

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История цены Aquarius Loan (ARS)

Анализ истории цены ARS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.