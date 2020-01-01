Токеномика Aquarius Loan (ARS) Откройте для себя ключевую информацию о Aquarius Loan (ARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aquarius Loan (ARS) Aquarius Loan или Aquarius - это децентрализованный блокчейн-протокол, позволяющий пользователям кредитовать или брать в займ выбранные криптовалюты в сети ArbitrumOne и Core. Он создает денежные рынки, объединяя активы и алгоритмически устанавливая процентные ставки на основе спроса и предложения активов. Официальный сайт: https://www.aquarius.loan Whitepaper: https://www.aquarius.loan/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://scan.coredao.org/token/0x204e2d49b7cda6d93301bcf667a2da28fb0e5780 Купить ARS сейчас!

Токеномика и анализ цен Aquarius Loan (ARS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aquarius Loan (ARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 673,00K $ 673,00K $ 673,00K Исторический максимум: $ 0,299998 $ 0,299998 $ 0,299998 Исторический минимум: $ 0,000004102990944492 $ 0,000004102990944492 $ 0,000004102990944492 Текущая цена: $ 0,000673 $ 0,000673 $ 0,000673 Узнайте больше о цене Aquarius Loan (ARS)

Токеномика Aquarius Loan (ARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aquarius Loan (ARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARS, изучите текущую цену ARS!

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