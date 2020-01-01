Токеномика Pirate Chain (ARRR) Откройте для себя ключевую информацию о Pirate Chain (ARRR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pirate Chain (ARRR) Pirate (ARRR) - это настоящая монета, которая очень серьезно относится к конфиденциальности финансовых данных. PIRATE использует протокол конфиденциальности, который не может быть скомпрометирован активностью других пользователей в сети. Взаимодействие между пирами шифруется с помощью нулевых знаний, сукцинальных неинтерактивных аргументов знания (zk-SNARKs), которые устраняют информацию, передаваемую в типичных прозрачных транзакциях с псевдонимами. Официальный сайт: https://piratechain.com/ Whitepaper: https://piratechain.com/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://explorer.piratechain.com/ Купить ARRR сейчас!

Токеномика и анализ цен Pirate Chain (ARRR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pirate Chain (ARRR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,14M $ 28,14M $ 28,14M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 196,21M $ 196,21M $ 196,21M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,61 $ 0,61 $ 0,61 Исторический минимум: $ 0,0127392379923 $ 0,0127392379923 $ 0,0127392379923 Текущая цена: $ 0,1434 $ 0,1434 $ 0,1434 Узнайте больше о цене Pirate Chain (ARRR)

Токеномика Pirate Chain (ARRR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pirate Chain (ARRR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARRR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARRR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARRR, изучите текущую цену ARRR!

Как купить ARRR Заинтересованы в добавлении Pirate Chain (ARRR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ARRR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ARRR на MEXC прямо сейчас!

История цены Pirate Chain (ARRR) Анализ истории цены ARRR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ARRR прямо сейчас!

Прогноз цены ARRR Хотите узнать, куда может двигаться ARRR? Наша страница прогноза цены ARRR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ARRR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!