Токеномика Areon Network (AREA) Откройте для себя ключевую информацию о Areon Network (AREA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Areon Network (AREA) Areon Network — это блокчейн layer 1 следующего поколения с уникальным механизмом консенсуса: Proof of Area. Areon выделяется как удобная экосистема для пользователей криптовалюты, обеспечивающая быстрые, безопасные и стабильные транзакции со справедливой комиссией за транзакции. Компоненты сети Areon: - Areon Foundation - Areon Chain (совместимость с EVM, layer 1, PoA) AREA — первая криптовалюта, использующая протокол Proof of Area (POA). Хотя этот уникальный механизм консенсуса похож на «Делегированное подтверждение доли», он предлагает дополнительные преимущества для владельцев в виде цифрового владения землей. Официальный сайт: https://areon.network/ Whitepaper: https://docs.areon.network/ Обозреватель блоков: https://areonscan.com Купить AREA сейчас!

Токеномика и анализ цен Areon Network (AREA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Areon Network (AREA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,62M $ 2,62M $ 2,62M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 118,46M $ 118,46M $ 118,46M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 Исторический минимум: $ 0,003344192063297708 $ 0,003344192063297708 $ 0,003344192063297708 Текущая цена: $ 0,02214 $ 0,02214 $ 0,02214 Узнайте больше о цене Areon Network (AREA)

Токеномика Areon Network (AREA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Areon Network (AREA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AREA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AREA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AREA, изучите текущую цену AREA!

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