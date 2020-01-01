Токеномика Areon Network (AREA)
Информация о Areon Network (AREA)
Areon Network — это блокчейн layer 1 следующего поколения с уникальным механизмом консенсуса: Proof of Area. Areon выделяется как удобная экосистема для пользователей криптовалюты, обеспечивающая быстрые, безопасные и стабильные транзакции со справедливой комиссией за транзакции. Компоненты сети Areon: - Areon Foundation - Areon Chain (совместимость с EVM, layer 1, PoA) AREA — первая криптовалюта, использующая протокол Proof of Area (POA). Хотя этот уникальный механизм консенсуса похож на «Делегированное подтверждение доли», он предлагает дополнительные преимущества для владельцев в виде цифрового владения землей.
Токеномика и анализ цен Areon Network (AREA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Areon Network (AREA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Areon Network (AREA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Areon Network (AREA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AREA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AREA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AREA, изучите текущую цену AREA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 AREA = 0,02214 USD