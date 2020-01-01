Токеномика Hey Anon (ANON)

Токеномика Hey Anon (ANON)

Откройте для себя ключевую информацию о Hey Anon (ANON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hey Anon (ANON)

HeyAnon – это протокол DeFi с искусственным интеллектом, разработанный для упрощения взаимодействия с DeFi и сбора важной информации о проекте. Сочетая разговорный искусственный интеллект с агрегацией данных в режиме реального времени, HeyAnon позволяет пользователям управлять операциями DeFi, быть в курсе обновлений проекта и анализировать тенденции на различных платформах и протоколах. Он интегрирует обработку естественного языка для обработки пользовательских запросов, выполняет сложные действия в DeFi и предоставляет практически в режиме реального времени информацию из многочисленных информационных потоков.

Официальный сайт:
https://heyanon.ai/
Whitepaper:
https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

Токеномика и анализ цен Hey Anon (ANON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hey Anon (ANON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,21M
$ 52,21M$ 52,21M
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 13,43M
$ 13,43M$ 13,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 81,61M
$ 81,61M$ 81,61M
Исторический максимум:
$ 16,56
$ 16,56$ 16,56
Исторический минимум:
$ 1,1291481850667386
$ 1,1291481850667386$ 1,1291481850667386
Текущая цена:
$ 3,886
$ 3,886$ 3,886

Токеномика Hey Anon (ANON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hey Anon (ANON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANON, изучите текущую цену ANON!

Как купить ANON

Заинтересованы в добавлении Hey Anon (ANON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ANON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Hey Anon (ANON)

Анализ истории цены ANON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ANON

Хотите узнать, куда может двигаться ANON? Наша страница прогноза цены ANON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.