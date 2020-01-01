Токеномика Hey Anon (ANON) Откройте для себя ключевую информацию о Hey Anon (ANON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hey Anon (ANON) HeyAnon – это протокол DeFi с искусственным интеллектом, разработанный для упрощения взаимодействия с DeFi и сбора важной информации о проекте. Сочетая разговорный искусственный интеллект с агрегацией данных в режиме реального времени, HeyAnon позволяет пользователям управлять операциями DeFi, быть в курсе обновлений проекта и анализировать тенденции на различных платформах и протоколах. Он интегрирует обработку естественного языка для обработки пользовательских запросов, выполняет сложные действия в DeFi и предоставляет практически в режиме реального времени информацию из многочисленных информационных потоков. Официальный сайт: https://heyanon.ai/ Whitepaper: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Купить ANON сейчас!

Токеномика и анализ цен Hey Anon (ANON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hey Anon (ANON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,21M $ 52,21M $ 52,21M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 13,43M $ 13,43M $ 13,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,61M $ 81,61M $ 81,61M Исторический максимум: $ 16,56 $ 16,56 $ 16,56 Исторический минимум: $ 1,1291481850667386 $ 1,1291481850667386 $ 1,1291481850667386 Текущая цена: $ 3,886 $ 3,886 $ 3,886 Узнайте больше о цене Hey Anon (ANON)

Токеномика Hey Anon (ANON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hey Anon (ANON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANON, изучите текущую цену ANON!

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