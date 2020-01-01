Токеномика Alephium (ALPH) Откройте для себя ключевую информацию о Alephium (ALPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alephium (ALPH) Alephium переопределяет стандарты Layer1 благодаря своему сегментированному дизайну, смарт-контрактам на основе UTXO и энергоэффективному алгоритму консенсуса Proof-of-Less-Work, обеспечивающему безопасную масштабируемость до 10 тыс. TPS. Он работает с существующей процветающей экосистемой dApps, сервисов, кошельков и мостов! Официальный сайт: https://alephium.org Whitepaper: https://github.com/alephium/white-paper/ Обозреватель блоков: https://explorer.alephium.org Купить ALPH сейчас!

Токеномика и анализ цен Alephium (ALPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alephium (ALPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,32M $ 37,32M $ 37,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 115,43M $ 115,43M $ 115,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 323,30M $ 323,30M $ 323,30M Исторический максимум: $ 4,04 $ 4,04 $ 4,04 Исторический минимум: $ 0,046547973367701154 $ 0,046547973367701154 $ 0,046547973367701154 Текущая цена: $ 0,3233 $ 0,3233 $ 0,3233 Узнайте больше о цене Alephium (ALPH)

Токеномика Alephium (ALPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alephium (ALPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPH, изучите текущую цену ALPH!

Как купить ALPH Заинтересованы в добавлении Alephium (ALPH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ALPH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ALPH на MEXC прямо сейчас!

История цены Alephium (ALPH) Анализ истории цены ALPH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ALPH прямо сейчас!

Прогноз цены ALPH Хотите узнать, куда может двигаться ALPH? Наша страница прогноза цены ALPH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ALPH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!