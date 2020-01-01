Токеномика My Neighbor Alice (ALICE) Откройте для себя ключевую информацию о My Neighbor Alice (ALICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о My Neighbor Alice (ALICE) My Neighbor Alice - это многопользовательская игра-конструктор на блокчейне, в которой каждый может покупать и владеть виртуальными островами, собирать и строить интересные предметы и встречать новых друзей. Официальный сайт: https://www.myneighboralice.com/ Whitepaper: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Купить ALICE сейчас!

Токеномика и анализ цен My Neighbor Alice (ALICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене My Neighbor Alice (ALICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,35M $ 38,35M $ 38,35M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 28,641 $ 28,641 $ 28,641 Исторический минимум: $ 0,3139154720406003 $ 0,3139154720406003 $ 0,3139154720406003 Текущая цена: $ 0,3835 $ 0,3835 $ 0,3835 Узнайте больше о цене My Neighbor Alice (ALICE)

Токеномика My Neighbor Alice (ALICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики My Neighbor Alice (ALICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALICE, изучите текущую цену ALICE!

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