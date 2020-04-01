Токеномика Alephim (ALEPH) Откройте для себя ключевую информацию о Alephim (ALEPH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alephim (ALEPH) Aleph. Im - это децентрализованная сеть для децентрализованного будущего: сеть второго уровня на основе блокчейна, децентрализованная защищенная сеть облачных вычислений и платформа для децентрализованного обмена сообщениями и анализа. Официальный сайт: https://aleph.cloud Whitepaper: https://docs.aleph.im/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Купить ALEPH сейчас!

Токеномика и анализ цен Alephim (ALEPH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alephim (ALEPH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,06M $ 15,06M $ 15,06M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 247,22M $ 247,22M $ 247,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,45M $ 30,45M $ 30,45M Исторический максимум: $ 0,8649 $ 0,8649 $ 0,8649 Исторический минимум: $ 0,02469909 $ 0,02469909 $ 0,02469909 Текущая цена: $ 0,0609 $ 0,0609 $ 0,0609 Узнайте больше о цене Alephim (ALEPH)

Токеномика Alephim (ALEPH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alephim (ALEPH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALEPH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALEPH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALEPH, изучите текущую цену ALEPH!

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