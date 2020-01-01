Токеномика Alchemist AI (ALCH) Откройте для себя ключевую информацию о Alchemist AI (ALCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alchemist AI (ALCH) Alchemist AI – это платформа разработки без кода (NCDP), которая позволяет пользователям создавать программные приложения с помощью простого описания. Благодаря отсутствию необходимости в знаниях кодирования, наш ИИ позволяет любому пользователю, от новичка до профессионала, создавать приложения на лету – от простых утилит до игр. Официальный сайт: https://www.alchemistai.app/ Whitepaper: https://docs.alchemistai.app/docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Купить ALCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Alchemist AI (ALCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alchemist AI (ALCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,50M $ 111,50M $ 111,50M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,18M $ 131,18M $ 131,18M Исторический максимум: $ 0,24124 $ 0,24124 $ 0,24124 Исторический минимум: $ 0,00032770722617208 $ 0,00032770722617208 $ 0,00032770722617208 Текущая цена: $ 0,13118 $ 0,13118 $ 0,13118 Узнайте больше о цене Alchemist AI (ALCH)

Токеномика Alchemist AI (ALCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alchemist AI (ALCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALCH, изучите текущую цену ALCH!

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