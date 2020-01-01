Токеномика Alchemist AI (ALCH)

Токеномика Alchemist AI (ALCH)

Откройте для себя ключевую информацию о Alchemist AI (ALCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI – это платформа разработки без кода (NCDP), которая позволяет пользователям создавать программные приложения с помощью простого описания. Благодаря отсутствию необходимости в знаниях кодирования, наш ИИ позволяет любому пользователю, от новичка до профессионала, создавать приложения на лету – от простых утилит до игр.

Официальный сайт:
https://www.alchemistai.app/
Whitepaper:
https://docs.alchemistai.app/docs
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump

Токеномика и анализ цен Alchemist AI (ALCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alchemist AI (ALCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 111,50M
$ 111,50M$ 111,50M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 850,00M
$ 850,00M$ 850,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 131,18M
$ 131,18M$ 131,18M
Исторический максимум:
$ 0,24124
$ 0,24124$ 0,24124
Исторический минимум:
$ 0,00032770722617208
$ 0,00032770722617208$ 0,00032770722617208
Текущая цена:
$ 0,13118
$ 0,13118$ 0,13118

Токеномика Alchemist AI (ALCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alchemist AI (ALCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALCH, изучите текущую цену ALCH!

Как купить ALCH

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История цены Alchemist AI (ALCH)

Анализ истории цены ALCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ALCH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.