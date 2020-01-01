Токеномика AIA Chain (AIA) Откройте для себя ключевую информацию о AIA Chain (AIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIA Chain (AIA) AIAchain – это развивающаяся публичная сеть, которая сочетает в себе технологию искусственного интеллекта, финансовые платежи и совместима с EVM. Она оптимизирует скорость транзакций и снижает затраты, сохраняя при этом высокую степень безопасности и масштабируемости. Благодаря параллельной работе собственного токена AIA и принятых механизмов консенсуса APoS и AISN, она способствует широкому применению технологии блокчейн, предоставляет эффективные технические решения и поддерживает предприятия и разработчиков по всему миру в запуске инновационных блокчейн-приложений. Официальный сайт: https://aiachain.org Whitepaper: https://aiachain.org/paper Обозреватель блоков: https://aiascan.com Купить AIA сейчас!

Токеномика и анализ цен AIA Chain (AIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIA Chain (AIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 13.19B $ 13.19B $ 13.19B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18.98M $ 18.98M $ 18.98M Исторический максимум: $ 0.03641 $ 0.03641 $ 0.03641 Исторический минимум: $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 Текущая цена: $ 0.001439 $ 0.001439 $ 0.001439 Узнайте больше о цене AIA Chain (AIA)

Токеномика AIA Chain (AIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIA Chain (AIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIA, изучите текущую цену AIA!

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