Токеномика AIA Chain (AIA)

Токеномика AIA Chain (AIA)

Откройте для себя ключевую информацию о AIA Chain (AIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AIA Chain (AIA)

AIAchain – это развивающаяся публичная сеть, которая сочетает в себе технологию искусственного интеллекта, финансовые платежи и совместима с EVM. Она оптимизирует скорость транзакций и снижает затраты, сохраняя при этом высокую степень безопасности и масштабируемости. Благодаря параллельной работе собственного токена AIA и принятых механизмов консенсуса APoS и AISN, она способствует широкому применению технологии блокчейн, предоставляет эффективные технические решения и поддерживает предприятия и разработчиков по всему миру в запуске инновационных блокчейн-приложений.

Официальный сайт:
https://aiachain.org
Whitepaper:
https://aiachain.org/paper
Обозреватель блоков:
https://aiascan.com

Токеномика и анализ цен AIA Chain (AIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIA Chain (AIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 13.19B
$ 13.19B$ 13.19B
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18.98M
$ 18.98M$ 18.98M
Исторический максимум:
$ 0.03641
$ 0.03641$ 0.03641
Исторический минимум:
$ 0.000777112564092535
$ 0.000777112564092535$ 0.000777112564092535
Текущая цена:
$ 0.001439
$ 0.001439$ 0.001439

Токеномика AIA Chain (AIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AIA Chain (AIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIA, изучите текущую цену AIA!

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История цены AIA Chain (AIA)

Анализ истории цены AIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.